ボビカーゴ bobi Cargo Metallic 宅配ポスト ポスト本体

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ご覧いただきありがとうございます。人気の北欧デザインのポスト本体ボビカーゴbobiCargoMetallicセキスイデザインワークス 宅配ポストダークブロンズメタリック色になります。ポスト本体：W320×H800×D350mm 12kg（宅配ボックス有効寸法：W230×H410×D310mm）セット内容ボビカーゴメタリック前入れ前出し仕様新品価格147,000円（税別）【ご注意】〜付属内容〜ハンコケースは付属いたしません。別売りのポールは付属いたしません。新品未使用品ですが保管品のためスレや小傷はございます。また梱包の損傷があります。きれいな梱包を求めている方はご遠慮下さい。郵便ポスト郵便受け宅配ボックス北海道、沖縄、離島など遠方の方は別途送料がかかります。