未使用品❣️スウェーデン KOSTA BODA snowball

数ある中からお目にとめて頂き、有り難うございます。まずはプロフ確認下さい。はい❣️本日のご紹介❣️未使用品❣️スウェーデンKOSTABODAsnowballキャンドルホルダーです。スウェーデン王室御用達ブランド。クリスタル製。メイドイン スウェーデン。とても美しいクリスタルで、ずっしり重く、高級なお品になります。元箱、説明書付き。元箱には劣化が見られます。又キャンドルはありませんので、100均などでお買い求め下さい。キャンドルがありませんので、未使用に近いを選択しておりますが、シールも付いたままの新品未使用です。大変人気の高いお品物になりますので、お値下げ交渉ご遠慮下さい。通常1〜3日で発送させて頂いておりますが、月末から月初めは発送が混み合いますので、ご検討頂ける方はお早めにお願い致します。KOSTABODAsnowballKOSTABODAキャンドルホルダーコスタボタ保管場所2階商品部屋クリアケース上#インテリア#インテリア小物#置物#キャンドルホルダー#スェーデン雑貨#コスタボタ#コスタボタ素材···ガラステイスト···シンプル・ベーシック、モダン、北欧、北欧モダン高さ···～19.9cm



事前予約販売】コスタ ボダ SNOWBALL キャンドルホルダー(M ...



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No.7159「北欧のキャンドルホルダー：スウェーデン KOSTA BODA」SOLD ...



【事前予約販売】コスタ ボダ SNOWBALL キャンドルホルダー(S)



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☆スウェーデン王室御用達 KOSTABODA コスタボダ Snowball キャンドル ...



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