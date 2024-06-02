ビンテージ/ライジングサン/レザーベルト/エンボスベルト表記40インチ

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即購入大丈夫です。商品番号D142-51-0004商品名ビンテージ/ライジングサン/レザーベルト/エンボスベルト【表記40インチ/W39～45インチ】ダークブラウン系/カービングベルト/D142商品説明アメリカから買い付けたアイテムです。ライジングサン柄エンボスレザーベルトです。バックルはオリジナルではなく変更されいます。存在感のあるバックルにレザーのデザインです！一番先端のホールはバックルにかからず使用できません。サイズ計測時は、使用可能な最小と最大のホールで固定して内周を計測しています。若干誤差はありますので大体のサイズだとお考えください。全体の状態ベルトの厚みがある為、使用時にベルト先端がバックルとレザーの間に通すには窮屈なサイズの為、4枚目の登録画像のように使用する形になります。バックルに剥げ、レザーに擦れや傷などがあります。一部剥げなど使用感はありますが、普段古着慣れしている方なら問題なくまだまだご利用いただけます。是非ご検討ください。SIZE(サイズ)表記40全長（バックルの先端からベルトの先端までの長さ）約122.5cm幅（ベルト本体部分の幅）約3.9cmベルトホールに通した際の内周最短・約100cm(約39インチ)～最長・約114.5cm(約45インチ)ホール数8(最短側3つは後開けです)最大ホールからベルト先端までの長さ約4.5cmバックル(高さ×幅)約7cm×約9.6cm値下げはしない予定です。現在価格でご購入手続きへお進みください。素材···本革カラー···ブラウン