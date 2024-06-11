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超レア JANET JACKSON ビンテージ キャップ Cap ジャネット
商品番号 O63176528173
商品名

超レア JANET JACKSON ビンテージ キャップ Cap ジャネット
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 11,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

超レアJANETJACKSONビンテージキャップCapジャネット数年前にアメリカのフリーマーケットで購入致しました。JanetJacksonのキャップになります。かなりレアです。スナップバックキャップになります。フリーサイズ状態かなりいいです。古着、中古品にご理解のない方は購入をご遠慮ください。他にもレアなキャップ出品中ですので併せてご確認ください！#janetjackson#ジャネットジャクソン#ビンテージ#cap#raptees#raptee
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