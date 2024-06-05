

生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com



ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ



生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com



ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ



生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com



生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com



ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ



生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com



ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ



生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com



生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com



ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ



ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ ダブルネーム/90s/生成り/ハイカットスニーカー/US10/ベージュ/キャンバス/ヴィンテージ



生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com



生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com 生成り ハイカットスニーカー keds 7 1/2 - tocotocotea.com

当商品をご覧いただき有難うございます。ご検討、ご入札前に注意事項等をご一読下さいませ。靴サイズ ：25.5cm表記71/2アウトソール：約28cm最大横幅 ：約9.8cm右足後ろにシミあります。ほぼ履かれていません。韓国製の良い靴です。↓↓よろしければ他にも出品していますのでこちらも併せてご覧ください↓↓#「飼育員」出品商品↑↑購入価格より割安です。特に検索に引っかかりにくいノーブランドの物は断捨離価格です。(服、靴、鞄等を出品中です。)↑↑