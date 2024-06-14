BACKLASH x YohjiYamamotoカッソトー/バックラッシュヨウジ

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ISAMUKATAYAMABACKLASHxxYohjiYamamotoコラボレーションカットソー品番:HC-T87-989カラー:BLACKサイズ:1状態:新品肩幅47身幅112着丈73.5袖丈20.5素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。—以下メーカーページより—オールシーズン使用できる100%綿の天竺。肌馴染みいい優しいタッチと透けにくい肉感を追求し着心地のよさが持ち味の素材です。一般的な丸首Tシャツではなく、Uネック形状となっている衿ぐりが特徴です。また、後身頃中心にダーツを入れることにより背中心の部分で立体的に身体に沿うようなシルエットとなっています。