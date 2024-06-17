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未使用【バーバリー】現行品 チェック柄 カシミア100％ マフラー スカーフ●スムーズで円滑なやり取りを心がけておりますので、ご購入、コメント前には必ずプロフィールをお読みください。(お読みいただけない方はコメントご遠慮願います)●気になる点は1度にまとめてコメントください。●コンディションにつきまして主観ではありますが気になる点はなるべく記載しております。神経質な方や細かい事を気にされる方はご購入はご遠慮ください。こちらはお値下げ不可です。お値下げ交渉はご遠慮ください。2022年に公式オンラインストアにて購入のお品です。これから寒い時期には欠かせないバーバリーのアイコニックなチェック柄のカシミア フリンジ付きマフラーです。こちらは現在も公式オンラインストアにて販売中の現行品です。お色はネイビー、シックなネイビーにホワイトやレッドがアクセントになったお洒落な配色です。スコットランドの田園地方に位置する創業200年の紡績工場で織り上げ、丹念にブラッシングをして極上の柔らかさに仕上げました。肌触りがとても良くカシミア100％なので非常に暖かくこれからの時期に重宝する逸品です。こちらはメンズコレクションですが、ユニセックスでお使いいただけます。【商品状態】自宅にて試着のみ未使用です。紙タグ付きで、特筆するダメージはなく大変綺麗なお品です。【詳細】168x30cmカシミア100%長方形両端にフリンジ専門業者によるドライクリーニングスコットランド製定価(現在):￥74,800(税込)【付属品】箱(若干汚れ箇所あり)、紙タグ