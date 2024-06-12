Cartier　カルティエ　ゴールドカラー　バックル　36106

カルティエ ゴールドカラー バックルです。比較的きれいな状態です。写真でご確認ください。付属品はありません。防水加工＋プチプチにて発送致します。大きさは最終写真でご確認ください。ブランドオークションで購入しております。購入後使用してません。オークション購入のため写真に写らない目立たないスレ等があるかもしれません。一度人手に渡ったものですので神経質な方は購入をお控えください。



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