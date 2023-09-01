タケオキクチ　サスペンダー　新品未使用　ブラウン

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商品詳細
カラー···ブラウンタケオキクチのサスペンダー新品未使用です。茶色。定価11000円〜13200円正規品日本製、箱付きです。伸縮でフィットし、サイズは金具部分で調整できる仕様になっています。3.5cm幅のサスペンダーです。ボタン留めと金具クリップ留めの２WAY仕様です。ボタンも付属します。素材:ポリエステルレーヨンゴム/牛革
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