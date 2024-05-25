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LOUIS VUITTON ダミエ　長財布
商品番号 S81239495071
商品名

LOUIS VUITTON ダミエ　長財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 10,192 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらでお譲りいただきましたが、使用しないままですので出品いたします。角などの状態は、普通使用程度です。若干のほつれはあります。金具類は、ファスナーのメッキに多少の薄れが見られます。ファスナーの開閉などの状態はスムーズで問題ありません。内側の状態も剥がれ、ベタつきはなく綺麗です。確認しましたが、ルイヴィトンのお店でメンテナンスのご相談は可能な正規品です。定価:78,840円サイズ:縦10㎝×横18.8㎝×奥行2.5㎝カラー:ダミエ付属品:箱製造番号:CA0055製造国:madeinSpain
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