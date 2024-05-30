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【専用】メゾンキツネ DRESSED FOX 6P CAP キャップ 帽子
商品番号 H16595255454
商品名

【専用】メゾンキツネ DRESSED FOX 6P CAP キャップ 帽子
ブランド名 メゾンキツネ
特別価格 税込 3,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー：ダークネイビー定価：¥14,850どんなコーディネートにも合わせやすく、アジャスターによるサイズ調節が可能なので、ユニセックスでお使いいただけます。メルカリにて¥13,849で購入しましたが、自分には似合わなかったため、大切に使って頂ける方にお譲りしたいです。メゾンキツネ正規お取り扱い店購入品だそうです。間違いなく正規品になりますので、ご安心下さい。タグはありません。宅急便コンパクトで発送する予定です。
http://narcologia.ru/goods/stair743900.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming33892.html
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