Franco Minucci フランコミヌッチ セッテピエゲ トゥモローランド

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FrancoMinucciセッテピエゲTOMORROWLANDフランコミヌッチのトゥモローランド別注セッテピエゲシルクネクタイです。長さ163cm大剣幅7.5cm素材S100%購入価格:¥27,000ネクタイ整理のために未着用になったものを出品しています。月に1,2回程着用するくらいですが商品のため状態はご了承ください。