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ベルト　ハンドメイド バケッタレザー
商品番号 E53570973140
商品名

ベルト　ハンドメイド バケッタレザー
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,886 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高級イタリアンタンニンレザーベルトです。ハンドメイド作家さんの作品でございます。サイズは幅35mm×厚み3mm×全長約1Mです。バックルピンの根本から約70.5cmのところに中央の穴があり、約2.5cmの間隔で左右に２個ずつ合計5つの穴があいています。革特有の血筋等がございます。使用されている革は半世紀以上も作り方を変えず、職人による手仕事で1枚1枚丁寧に仕上げられたバケッタレザーとなります。使用して行けばエイジングしてきて、自分色に染まって行きます。フルベジタブルタンニンレザーの良さがわかります。バックルは日本製の真鍮バックルになります。バックルを留める部分などはロー引きヒモを使用し手縫いされております。メンズ　レディース　本革　レザー　素材...本革カラー...ブラック
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