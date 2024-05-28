＊絡繰魂×BETTY BOOP ベディちゃん 刺繍 半袖 Tシャツ XL

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＊絡繰魂×BETTYBOOPベディちゃん刺繍半袖TシャツトップスXLBJBC.G◆商品説明◆＊状態＊未使用のお品になります。お色はブラックになります。＊品質表示＊画像をご確認ください。・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・＊サイズ＊表記サイズはXLになります。必ず実寸もご確認下さい。｛平置き採寸｝着丈約72.5cm肩幅約52cm袖丈約23cm身幅約57cm（脇の位置から採寸）尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。◆発送について◆追跡番号のある発送方法になります。到着の日時指定は行いません。ご理解ください。発送方法が変更になる場合がございます。m(__)m＊＊＊長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ＊＊＊＊こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。＊保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。＊表現には主観が入っておりますご理解下さい。＊モニターにより実際の色と違う場合があります。＊質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。GDXA-91めラヤBET-3s