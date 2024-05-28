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マイケルコース　ベルト　MK　シグネチャー柄　ホワイト系　XLサイズ　新品未使用
商品番号 X69212541065
商品名

マイケルコース　ベルト　MK　シグネチャー柄　ホワイト系　XLサイズ　新品未使用
ブランド名 マイケルコース
特別価格 税込 2,527 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マイケルコースのゴールドのMKビッグロゴでシグネチャー柄のベルトです。レザー部分はホワイト系のシグネチャー柄。留め具部分はゴールド＆シルバーです。■サイズ:XL全長:約124cm幅:約3cmベルト穴:6つ最長の穴:約115cm最短の穴:約99cm※素人寸法のため、誤差があります。【商品について】2023年9月にハワイで購入した正規品、新品未使用（タグ付き）です。店頭に並んでいた商品であること、また、海外製品のため、細かい傷や汚れ、箱に傷がある場合がございます。完璧な商品を求める方、神経質な方は購入をご遠慮ください。ご了承いただける方のみご購入ください。※手提げの紙袋は商品代に含みません。必要な方は100円追加でお渡しできますので、コメントにてお知らせください。素材...フェイクレザー
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