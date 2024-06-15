土屋鞄　コードバン二折財布　ブラウン

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定価51,700円財布形···二つ折りサイズ縦9.7×横11.5×厚み2.8cm機能内装=札入れ×2小銭入れ×1カードホルダー×4フリーポケット×3カラー···ブラウン柄・デザイン···無地素材外装=馬革内装=牛革約一年前に公式のオンラインショップにて購入。数回程度使用したため、表面の細かい傷等はご了承くださいませ。使用後は箱に保管しておりました。その他 箱は付いております。以下ホームページから抜粋コードバンは、“革のダイヤモンド”などと称される高級革。農耕馬の臀部(尻)から採れる原皮をタンニン100%で1ヶ月かけて鞣した後、その革を表裏から削りこんで極めて緻密な層のみを残し、その裏面(肉側の面)を磨き上げて表面に仕上げたものだ。革質はしなやかで、かつ、肌目がとても細かいため、たいへん美しく高級感溢れる革になる。「CORDOVAN」シリーズに採用された「水染めコードバン」は、表面を顔料で覆うのではなく、長い時間と多くの労力をかけて染め上げワックス仕上げを施したもので、通常のコードバンにはない自然な表情と素材感が楽しめる。使い始めは静かで落ち着いた印象の光沢が特徴だが、使い込むほどさらに艶を増し、宝石のように透明感に溢れた美しい光沢を纏う。染め革ならではの深い風合の熟成は、革好きの垂涎の的だ。