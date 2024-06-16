カルティエ ヴィンテージ バックル メンズ ベルト レザー ブラック

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ご覧いただきありがとうございます♪★送料無料★★即日発送★★無言購入OK・即購入OK★※他サイトにも同時出品しておりますので売り切れの際はご容赦くださいませ。【ブランド】カルティエCartier【商品名】ヴィンテージバックルメンズベルト【カラー】ブラック/ゴールド※撮影環境により、お色味が異なる場合がございます。 【素材】レザー【サイズ】バックルサイズ約縦3.5cm×横3.4cm×厚み1.4cmベルト長約長さ90cm×幅2.9cm【商品の状態】ヴィンテージではありますが、状態は綺麗な方かと思います。使用に伴うスレ、小傷ございますがまだまだご使用頂けます。【購入場所】ブランド中古ショップ(鑑定済み)〇発送時は折りたたんでお送りします。予めご了承ください。中古品のためご理解の上、ご購入をお願いします。細かく検品しておりますが見落としがある場合がございます。撮影環境により商品のお色味が異なる場合がございます。