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シンカリオン　ブラックシンカリオン、紅、ドクターイエロー　セット
商品番号 Q59414956454
商品名

シンカリオン　ブラックシンカリオン、紅、ドクターイエロー　セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,760 円
在庫状況 あり

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商品詳細

非売品のパーツも含まれております。新幹線変形ロボシンカリオンDXS13ブラックシンカリオン紅　武器キャンペーンの第一弾と第二弾新幹線変形ロボシンカリオンDXS08ブラックシンカリオン　①新幹線②シンカリオン（＆ドラゴン）③ドラグーンモード④バーサーカーモード　プラレール新幹線変形ロボシンカリオンDXS11シンカリオンドクターイエロー　バラ売り不可人気の商品みたいで、Amazonだとプレ値になっており、ドクターイエロー15000ブラックシンカリオン　　13000ブラックシンカリオン紅　14000武器セットだけでも　7000程なので5万近くなります。
http://narcologia.ru/goods/secretarial777616.html
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