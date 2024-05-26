Vivienne Westwoodのベルト

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商品詳細
ヴィヴィアンウエストウッドのベルトです。10年以上前の物ですが、使ったのは1〜2回程度で美品といえます。バックルが大きく存在感があります。チラ見せしたりするとおしゃれになります。素材···本革カラー···ブラウン
http://narcologia.ru/goods/voiceless29759.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford19273.html
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