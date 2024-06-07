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【DOLCE\u0026GABBANA】ベルト　ブラック
商品番号 Y59892493293
商品名

【DOLCE\u0026GABBANA】ベルト　ブラック
ブランド名 ドルチェアンドガッバーナ
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー　　　　ブラックバックル　　　シルバー（ロゴのみゴールド）サイズ　　　　85　34インチ手前の穴まで　79末端の穴まで　89ベルト幅　　　3.8㎝付属品　　　　なし\"シンプルなモデル\"ベルトはレザー特有の細かなシワや傷、バックルの裏面に若干変色が見られますが、used品として全体的には良好な状態と思います。usedレザー品にご理解のある方は是非。尚、個人主観になりますので、予めご理解の上ご検討ください。BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタLOUISVUITTONルイ・ヴィトンGUCCIグッチPRADAプラダ
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