未開封品 ライザのアトリエ ライザ キャラファイングラフ タペストリー 特典

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商品詳細
『ライザのアトリエ3〜終わりの錬金術士と秘密の鍵〜』のゲーマーズ超限定版特典の描き下ろしA4キャラファイングラフです。●サイズ 鑑賞部分：A4(約21×29.7cm） 額：約32×40.5cm※商品は購入時のまま未開封の状態です。よろしくお願い致します。
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