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未開封品 ライザのアトリエ ライザ キャラファイングラフ タペストリー 特典
商品番号 O78390220545
商品名

未開封品 ライザのアトリエ ライザ キャラファイングラフ タペストリー 特典
ブランド名 Osmall
特別価格 税込 3,344 円
在庫状況 あり

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商品詳細

『ライザのアトリエ3〜終わりの錬金術士と秘密の鍵〜』のゲーマーズ超限定版特典の描き下ろしA4キャラファイングラフです。●サイズ　鑑賞部分：A4(約21×29.7cm）　額：約32×40.5cm※商品は購入時のまま未開封の状態です。よろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/providence512294.html
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