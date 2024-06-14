極美品　旧裏　キラキラ　トゲチック　ポケモンカード

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商品詳細
極美品 旧裏 キラキラ ポケモンカード◆トゲチック 即購入OK！ 購入してから大切に保管しておりました。この一枚は保管良くて、極美品だと思います。コレクション、鑑定用にいかがでしょうか？＃トラブル防止のため、しっかり画像を確認の上で、ご購入くださいませ。 気になる点はコメントで質問してください。 よろしくお願いいたします。\u003cm(__)m\u003e
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