【raise8 apparel】レザーベルト　本革　ビックバックル

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商品詳細
【即決◎早い者勝ち！ 20時間以内配送】プロフィール必読 2つ以上購入で5%OFF！ 値段交渉中でも即決を優先いたします。色:ブラウン生地:本革状態:傷、スレ、破れ無し◆サイズ◆(着用者:170cm普通体型) SIZE ベルト長さ 111cm ベルト幅 4cm バックル縦 8cm バックル横 5.5cm #s_shop#メンズ #古着 #ヴィンテージ
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