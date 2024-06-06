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【raise8 apparel】レザーベルト　本革　ビックバックル
商品番号 M16473584303
商品名

【raise8 apparel】レザーベルト　本革　ビックバックル
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,645 円
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商品詳細

【即決◎早い者勝ち！　20時間以内配送】プロフィール必読　2つ以上購入で5%OFF！　値段交渉中でも即決を優先いたします。色:ブラウン生地:本革状態:傷、スレ、破れ無し◆サイズ◆(着用者:170cm普通体型)　SIZE　ベルト長さ　111cm　ベルト幅　4cm　バックル縦　8cm　バックル横　5.5cm　#s_shop#メンズ　#古着　#ヴィンテージ
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