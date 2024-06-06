ルイヴィトン サンチュール リヴェルソ モノグラム メンズベルト ホワイト

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⭐️#yoshiokachanブランドショップ一覧⭐️ご覧いただきありがとうございます。⭐️ルイヴィトンサンチュールリヴェルソモノグラムメンズベルトカラー···ホワイト(バックル…シルバー)型番…M0003製造国…スペイン製造番号…AC0198素材···レザーサイズ…全長約118cm(バックル含む)ベルト幅約4cm対応ウエスト約97〜107cmベルト穴5穴2.5cm間隔付属品…写真の本体のみです⭐️商品はバックルに極僅かな小傷があります。穴周りには僅かな折りジワとヒビ、傷があります。コバに僅かな擦れがありますが、いずれもご使用に際してはほとんど目立たないコンディションですので、まだまだこれから十分にお使い頂ける良品です。⭐️即ご購入歓迎です。⭐️簡易メンテナンスとクリーニングを行なっていますのでご購入後すぐにご使用いただけます。⭐️ご興味がある方はお値引きも交渉させて頂きますので、コメントお待ちしております。⭐️お値引き交渉後の専用ページ、お取り置きは致しません。メルカリの取引ルールに従い、先に購入申請された方が優先となりますのでご注意ください。⭐️あくまでも中古品ですので、ご理解ある方のご購入をお願い致します。⭐️ご購入前には必ずプロフィール欄もご覧ください。⭐️古物商許可証 福岡県公安委員会 第901022310050号⭐️#yoshiokachanブランドショップ一覧#LOUISVUITTON#ルイヴィトン#ヴィトン#ベルト#モノグラム素材···本革カラー···ホワイト