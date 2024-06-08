PEARL JAM パールジャム ロックTシャツ バンドTシャツ ロックンロール

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商品詳細
柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬ヴィンテージ古着店にて購入後、コレクション整理の為、出品に至りました。Lsizeになります。美品、保管品になります。ヴィンテージ品に抵抗の御座いますお客様は購入をお控え下さいませ。
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