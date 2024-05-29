fort滋賀　Military Utility Cap 【Re Fort 】

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商品詳細
素材:Cotton100%(VintageTentCloth)COLOROliveSIZEFree※ユーズド（テントクロス）を使用したリメイク商品ですので傷やリペア汚れなどがございます。ご理解頂ける方のみご購入をご検討ください。また、ヴィンテージ特有の匂いなどがある場合がございます。リメイクアイテムに関してのリペア、小傷や汚れ、匂いでの返品は一切お断りしております。商品の性質としてご理解いただきますようお願い致します。素材···コットンカラー···グリーン
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