NEW ERA 59FIFTY ニューヨーク・ヤンキース 【3003】

ニューエラ野球帽帽子キャップブラックブルー系サイズ58.7cmティファニーカラーミッドナイトミント衝動買いしましたが、試着のみで未使用品です。自宅クローゼットで保管のため、日焼けはございません。ご不明な点はご質問くださいませ。ご検討の程、宜しくお願い致します。



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