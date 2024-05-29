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NEW ERA 59FIFTY ニューヨーク・ヤンキース 【3003】
商品番号 W89221836077
商品名

NEW ERA 59FIFTY ニューヨーク・ヤンキース 【3003】
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 3,822 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ野球帽帽子キャップブラックブルー系サイズ58.7cmティファニーカラーミッドナイトミント衝動買いしましたが、試着のみで未使用品です。自宅クローゼットで保管のため、日焼けはございません。ご不明な点はご質問くださいませ。ご検討の程、宜しくお願い致します。
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