コントラバス ORIENTE HO-25

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オリエンテ製のコントラバスHO-25弦楽器屋で新品（定価250,000円）で購入しました。身長の低い方にも弾きやすくて、コントラバスを始めてみたい方におすすめです。オール合板ではなく、表板に単板を使用てあります。オール合板のものとは、音が違うと思います。出品価格は、下記4点の価格になります。・コントラバス本体・コントラバススタンド・アジャスター・コントラバスソフトケース （コントラバス本体を、運搬するときに 必要なソフトケース。保護した状態で お渡し致します。)弦は、オブリガート弦を4本張っています。写真の弦を張って、1年半くらい使用していました。2枚目コントラバススタンド3枚目アジャスター(高さ調整の部品)を取り 付けています。4枚目，チューナーとピックアップ、サービ5枚目，スになります。動作確認は致します 8枚目が、電気機器になりますので、お手 元に届いた段階で、うまく動作しな かったり、購入者様が求められてい るグレードでない可能性ございま す。 サービス品ですのでご購入前に、ご 了承くださいませ。 追加でサービス品にピックアップから、アンプに繋ぐコードも、お つけ致します。本体表板に6枚目のような小さなへこみが、一カ所あります。指板は7枚目のようにわりと綺麗です。商品は車両での運搬になります。運搬できる範囲は、中国地方の各JR駅周辺になります。☆鳥取県・島根県・山口県JR山陰本線の各JR駅周辺☆広島県ＪR尾道駅~JR福山駅の各JR駅周辺☆岡山県JR笠岡駅~JR倉敷駅の各JR駅周辺各JR最寄駅近くのホテルのラウンジ・レストランスペースでの、お受け取りお願いします。