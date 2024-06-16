90s American Needle MLB チーム刺繍ロゴ 2トーンキャップ

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商品詳細
ご覧いただきまして誠にありがとうございます！必ず、プロフィールの注意事項を一読の上、ご購入をご検討くださいませ。〜・商品紹介・〜・ブランドAMERICANNEEDLE（アメリカンニードル）・カラーブラック、ホワイト、黒、白・サイズ頭囲 調節可能（最大62cmほど）高さ 17cmツバ 7cm・状態ヴィンテージ品になります。多少の使用感や擦れ、その他等ございます。こちらの商品は古着になりますので、ユーズド品にご理解のある方のみご検討よろしくお願い致します。・素材表記無し・備考90年代、AMERICANNEEDLE製のCロゴキャップ。COOPERSTOWNCOLLECTION(クーパーズタウンコレクション)は、アメリカのニューヨークにある野球殿堂博物館クーパーズタウンのメジャーリーグで使用されていたクラシカルなチームロゴをデザインモチーフとして取り入れたコレクションラインです。シンプルながらも存在感のあるホワイト×ブラックの2トーンカラーにフロントにはシカゴ・カブスの刺繍ロゴ。こちらのキャップはアジャスターのないバックスタイルになります。他にも、ナイロンキャップやベースボールキャップなどのヴィンテージのキャップを出品しておりますので、よろしければご覧ください！→#ra_vintage_cap★当方では主にアメリカやヨーロッパから輸入したヴィンテージ品、ブランド品を扱っております！・主な出品ブランド#メゾンマルジェラ#グッチ#バレンシアガ#プラダ#ボッテガヴェネタ#ストーンアイランド#ポロラルフローレン#バブアー#バラクータ#ニューバランス#ナイキ#アディダス その他、ヴィンテージのアイテムも多数出品しておりますので、よろしければご覧くださいませ！→#rakkyao#90s#90年代#ヴィンテージ#アメリカンニードル#クーパーズタウンコレクション#シカゴカブス#MLB#メジャーリーグ#2トーンキャップ#6パネルキャップ#ベースボールキャップ#スーベニアキャップ#刺繍ロゴ#ビンテージキャップ#帽子
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