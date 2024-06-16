HUMAN MADE COLOR T-SHIRT

HUMANMADE定番の柔らかく独特な風合いのスラブ生地を用いた丸胴Tシャツ。アイコニックなハートのモチーフを落とし込みました。カラフルなボディカラーが特徴です。HUMANMADE心斎橋PARCOにて自身で購入しました。ショッパー等と一緒にレシートの写真載せてるのでお付けすることは出来かねますが、ご確認ください。着用回数は1度着用の美品です。COLORT-SHIRT#2品番：HM25CS038素材：100%COTTONCOLOR：REDサイズ:2XL販売日：2023年6月17日(土)付属品HUMANMADEショッパー購入先SHINSAIBASHIPARCO



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