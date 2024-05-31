FR2 Tシャツ　CHICAGO　BULLS　シカゴブルズ　即完売品

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即決可能です！！即完売商品になります。また白の半袖XLサイズが1番品薄です。デザイン、シルエット共に最高の商品です。その上ただいまメルカリにXLサイズは一つも出品されていませんので、お探しの方はお早めにどうぞ！サイズ XL素人寸法にて着丈76㎝、身幅58です。ワンシーズン着用しましたので、軽くプリントにヒビ割れが有ります。またよく探すとうっすらシミのようなものが有ります。普通に着てる分には分からない程度です。普段、古着を着ている方からすれば美品だと思います。あくまで古着ということをご理解頂ける方のみご購入お願いします！！質問等ありましたら、お気軽にコメント下さい！！