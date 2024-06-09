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新品／NIKE COURTVISION LO PREMIUM／27cm
商品番号 M92895331155
商品名

新品／NIKE COURTVISION LO PREMIUM／27cm
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,578 円
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商品詳細

申し訳ございませんが、お値下げ対応不可となります。ナイキのスニーカー、コートヴィジョンロウプレミアムです。シルバーグレーとブラックのコンビカラーが、とてもアイコニックでオシャレなモデルです。全くの未使用新品であり、勿論試着もしていません。商品タグも付いたままの状態です。出品撮影のために箱から出したものの、撮影後すぐに箱に戻しています。サイズはUS9.0、日本サイズで27センチです。ここからのお値下げは考えておりませんので、お値引き交渉には全くお応えできません。申し訳ございません。安心安全のらくらくメルカリ便にてお送り致します。らくらくは受取時間指定が出来ますので、ご購入後にコメント欄からご連絡頂ければと思います。純正の箱付きでお譲り致します。コメントなしでの即購入大歓迎です。ナイキNIKEairmaxエアーマックスエアマックス909597270エアフォース1エアジョーダンアディダスadidasスニーカー
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