90s NIKE アクリルキャップ　刺繍ロゴ

すべての商品、匂いベタつきはございません。着画、着用感などのご質問はお断りしてますのでご自身でご判断ください。☆コメントなし即購入OK☆全品送料無料【商品情報】•内寸 スナップ2個留めで58センチくらい•つばの長さ 7センチ•カラー 黒 ※使用感などはお写真でご判断ください。ご不明な点がございましたらご購入前にご質問ください。神経質な方、USED品・古着にご理解がない方の購入はお控えください。NIKE、adidas、Reebok、FUBU、TOMMY、スラッシャー、パウエル、DOGTOWN、GAP、ビンテージ、80s、90s、stussy、ノースフェイス、シュプリーム、MLB、パタゴニア、



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