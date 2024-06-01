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人気❗️ USA製 ONLY NY ウォッシュ加工 ツートンカラー キャップ
商品番号 L98200077491
商品名

人気❗️ USA製 ONLY NY ウォッシュ加工 ツートンカラー キャップ
ブランド名 オンリーニューヨーク
特別価格 税込 2,652 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ONLYNYオンリーニューヨークによるウォッシュ加工ツートンカラーキャップになります。こちらはUSA製です。NY発の大人気ブランド「ONLYNY」からフロントに刺繍を配置したキャップです。ポップで洗練されたデザインが目を引くロゴキャップ。誰でも取り入れやすいベーシックな形で普段使いやアウトドアシーンでも活躍してくれそう。バックアジャスター部分にブランドピスネーム入り。男女共に人気のキャップですので、お探しの方はこの機会に是非！状態は殆ど使用していないので、目立つ傷や汚れもないです。あくまで古着につき神経質な方はご遠慮ください。こちら以外でもまだ様々な帽子を出品しておりますので、よければ#headwearpで覗いてみて下さい！宜しくお願い致します。#phazonmercari←全てのアイテムはこちらからご確認ください。素材···コットン形···ベースボール
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