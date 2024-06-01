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UMPQUA キャップ ツートーン 6パネル 刺繍 ヴィンテージ デンバー製
商品番号 V89483224108
商品名

UMPQUA キャップ ツートーン 6パネル 刺繍 ヴィンテージ デンバー製
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 2,698 円
在庫状況 あり

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商品詳細

釣り・アウトドア製品メーカー「UMPQUA」のキャップです。●色：ネイビー、ベージュ●頭周：55cm−60cm●クラウンの深さ：やや深め●素材：コットン、レザー●状態クリーニング済み。目立った汚れ、ほつれ等はありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。完璧な品をお求めの場合はご遠慮ください。なお、写真に写っているもの以外の付属品はございません。●他にも古着のキャップを多数出品しています。#coyote_caps古着なども出品しておりますので是非ご覧ください。企業古着ビンテージ帽子ロゴコットンNo.114　042MA1019
http://narcologia.ru/goods/traverse601226.html
http://narcologia.ru/goods/approximate268320.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement244599.html

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