新品未使用 Vivienne Westwood ラウンドジップ 財布 Sオーブ

新品未使用VivienneWestwoodヴィヴィアンウエストウッドラウンドジップ財布シンプルタイニーオーブSIMPLETINYORBシリーズのラウンドファスナー長財布。無駄のない洗練されたミニマムなデザインと使い込むにつれて手に馴染む、上質なレザー使いがポイントのスタンダードシリーズ。飽きのこないシンプルなデザインでプレゼントにもお勧めです。サイズ（外寸）H9.8cm×W19.5cm×D2cm仕様札入：2箇所／小銭入：2層（中にポケット有）／カード入：12枚分／ポケット：内側2つコメなし即買い大歓迎です！ご不明な点などございましたらお気軽にご質問ください。【補足】※ご購入確認後即日～2日で迅速発送致します！※箱付きでの発送となります※梱包材による簡易包装で発送させていただきます※大手ブランドリサイクルショップによる鑑定済み商品です



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