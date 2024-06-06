90s 天使 ヴィンテージ アート Tee / ラファエロ システィーナの聖母 ...

✅質問、購入前にプロフ一読お願い致します。‼️コンビニ、ATM払いの方は購入後24時間以内にお支払いお願いいたします。⚠️値下げ、トレード、取り置きはお断りしております。90’s《ラファエロ/システィーナの聖母》天使プリントTシャツ/ラファエロ・サンティイタリアルネサンスルネッサンスT-shirt90年代当時物オリジナルarttee映画ムービーバンドラップ古着ユーズドビンテージレアボディはHanesヘインズ袖、裾、共にシングルステッチ1992コピーライトありこの年代の物としては、かなり良好な状態だと思います。タグなど本当に綺麗な状態です。使用感はありますが特に汚れやダメージはありません。カラーはホワイトではなく若干クリームがかっています。サイズ感もゆったりで良い感じです♪⚠️年代考慮してお考えいただける古着慣れした方、ユーズド、ヴィンテージに理解ある方のみでお願い致します。神経質な方、完璧を求める方は購入ご遠慮下さい。表記Size:L付属品:なし[・着丈(首リブ付け根〜)・身幅・肩幅・袖丈][・68.5cm・54cm・52.5cm・19.5cm]⚠️素人採寸につき多少の誤差はご容赦ください。サイズに関しては実寸とお手持ちの洋服を比較するなどしてご自身でお調べ下さい。



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