TRAVIS WALKER（トラヴィスワーカー） ウォレットチェーン

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商品詳細
TRAVISWALKER（トラヴィスワーカー）ニューフック2ガーゴイルミートリンクウォレットチェーン実寸サイズ約64.5cmウォレットリング無しレザーウォレットスティングレイクロスパッチクロスコンチョブラックサイズ 約10.5cmx16.5cm約20年前に正規店で購入しましたギャランティカードなど付属品は紛失しております
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