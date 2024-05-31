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新品未開封 WIND AND SEA × ヒステリックグラマー TEE 黄 S
商品番号 V99143753864
商品名

新品未開封 WIND AND SEA × ヒステリックグラマー TEE 黄 S
ブランド名 ウィンダンシー
特別価格 税込 4,797 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WINDANDSEA×HYSTERICGLAMOURT-SHIRTウィンダンシー×ヒステリックグラマーコラボレーションTシャツ　HYS×WDSTEEカラー　YELLOWイエローサイズ　S定価　11880円新品未開封2020年11月発売ZOZOTOWNで購入、未開封のまま大切に保管していました。保存に伴う皺があるかもしれませんが、とてもきれいな状態です。写真は7枚目以降が現品となります。寸法（公式値）　身幅94cm,　丈64.5cm素材　綿100％即完売でした。未開封品は希少です。即購入OKです。
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