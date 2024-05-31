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- 新品未開封 WIND AND SEA × ヒステリックグラマー TEE 黄 S
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商品詳細
WINDANDSEA×HYSTERICGLAMOURT-SHIRTウィンダンシー×ヒステリックグラマーコラボレーションTシャツ HYS×WDSTEEカラー YELLOWイエローサイズ S定価 11880円新品未開封2020年11月発売ZOZOTOWNで購入、未開封のまま大切に保管していました。保存に伴う皺があるかもしれませんが、とてもきれいな状態です。写真は7枚目以降が現品となります。寸法（公式値） 身幅94cm, 丈64.5cm素材 綿100％即完売でした。未開封品は希少です。即購入OKです。
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