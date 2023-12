新品未開封 WIND AND SEA × ヒステリックグラマー TEE 黄 S

WINDANDSEA×HYSTERICGLAMOURT-SHIRTウィンダンシー×ヒステリックグラマーコラボレーションTシャツ HYS×WDSTEEカラー YELLOWイエローサイズ S定価 11880円新品未開封2020年11月発売ZOZOTOWNで購入、未開封のまま大切に保管していました。保存に伴う皺があるかもしれませんが、とてもきれいな状態です。写真は7枚目以降が現品となります。寸法(公式値) 身幅94cm, 丈64.5cm素材 綿100%即完売でした。未開封品は希少です。即購入OKです。



