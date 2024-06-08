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NEW ERA ニューエラ MLB LA ドジャース キャップ 青 ブルー 新品
商品番号 R64954603463
商品名

NEW ERA ニューエラ MLB LA ドジャース キャップ 青 ブルー 新品
ブランド名 Rswirl
特別価格 税込 6,141 円
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商品詳細

59FIFTYDuckCanvasダックキャンバスL.Aロサンゼルスドジャースライトロイヤルストーンバイザーカラー ライトロイヤルブルー新品(タグも付いています)サイズ8.頭回り(63.5cm)※写真のサイズ(スティッカー)ではありません素材コットン9オンスのダックキャンバス生地を採用したシリーズ。生地本来のハリ、コシの活きた風合いに仕上がっています。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様で、ジャストサイズで被ることができます。また、アジャスターがないので、リアのシルエットが美しく、頭の形が綺麗に見えます※購入後のキャンセル、クレーム等は申し訳ございませんがお受け致しておりませんので特に神経質、細かいかたははよくお考えのうえ購入を行なってください。よろしくお願い致します。※値下げ交渉はご遠慮ください。#ニューエラキャップ帽子ハットベースボールグレーホワイトブルー青コラボレーションL.ALAMLB野球NEWERALosAngelesDodgersLADメジャーリーグカラー...ブルー形...ベースボール
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