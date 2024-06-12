THE NORTH FACE×CDG ロゴキャップ コムデギャルソン

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商品詳細
他のサイドも出品していますので、購入の際にはコメントお願いします。よろしくお願いします^_^TheNorthFaceXCDGNormHatコムデギャルソンとザ・ノース・フェイスのコラボキャップUSのTheNorthfaceのショップにて購入しました。正規品です。未使用です。カラー ブラック浅めです。 汗止めにFlashDry™素材使用ロゴは刺繍です。#THENORTHFACE#cdg#commedesgarcons#コムデギャルソン
http://narcologia.ru/goods/injure316167.html
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