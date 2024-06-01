

極美品☆クロコダイル ワニ革 長財布 金運 アップ シャイニング加工 本革 極美品☆クロコダイル ワニ革 長財布 金運 アップ シャイニング加工 本革



優先配送 クロコダイル 長財布 シャイニング ミッドナイトブルー 本革 ... 優先配送 クロコダイル 長財布 シャイニング ミッドナイトブルー 本革 ...



クロコダイル 長財布 メンズ 日本製 本革 ワニ革 シャイニング加工 ... クロコダイル 長財布 メンズ 日本製 本革 ワニ革 シャイニング加工 ...



極美品☆クロコダイル ワニ革 長財布 金運 アップ シャイニング加工 本 ... 極美品☆クロコダイル ワニ革 長財布 金運 アップ シャイニング加工 本 ...



タイ王室御用達工房の最高級クロコダイル財布 タイ王室御用達工房の最高級クロコダイル財布



クロコダイル 長財布 金箔 KAZARIHAKU 日本製 無双 金色 財布 金運 ... クロコダイル 長財布 金箔 KAZARIHAKU 日本製 無双 金色 財布 金運 ...



フォロー割 実物写真 クロコダイル 長財布 ワニ革 金運UP ラウンド ... フォロー割 実物写真 クロコダイル 長財布 ワニ革 金運UP ラウンド ...



シャイニング クロコダイル 長財布のヤフオク!の相場・価格を見る ... シャイニング クロコダイル 長財布のヤフオク!の相場・価格を見る ...



極美品☆クロコダイル ワニ革 長財布 金運 アップ シャイニング加工 本 ... 極美品☆クロコダイル ワニ革 長財布 金運 アップ シャイニング加工 本 ...



希少カラー☆シャイニングクロコダイル ワニ革☆二つ折り財布 ... 希少カラー☆シャイニングクロコダイル ワニ革☆二つ折り財布 ...



フォロー割☆実物写真☆クロコダイル 長財布 ワニ革 金運UP ラウンド ... フォロー割☆実物写真☆クロコダイル 長財布 ワニ革 金運UP ラウンド ...



タイ王室御用達工房の最高級クロコダイル財布 タイ王室御用達工房の最高級クロコダイル財布



クロコダイル 長財布 メンズ 日本製 本革 ワニ革 シャイニング加工 ... クロコダイル 長財布 メンズ 日本製 本革 ワニ革 シャイニング加工 ...



フォロー割☆実物写真☆クロコダイル 長財布 ワニ革 金運UP ラウンド ... フォロー割☆実物写真☆クロコダイル 長財布 ワニ革 金運UP ラウンド ...



クロコダイル 長財布 メンズ 日本製 本革 ワニ革 シャイニング加工 ... クロコダイル 長財布 メンズ 日本製 本革 ワニ革 シャイニング加工 ...

極美品☆クロコダイルワニ革長財布金運アップシャイニング加工本革風水では、本革のお財布が運気や金運アップに効果的といわれています。高級感あふれるクロコダイルを使用したお財布は、特別な魅力を感じる方も多いと思います。クロコダイルは最も噛む力が強い生き物の一つです。そのためクロコダイルは「一度獲物を掴んだら離さない」という特徴が「一度掴んだお金を離さない」という意味を風水的に捉えられています。ヘンローン社製のシャイニング加工を施したクロコダイルの長財布です。一度使用したのち、使わずに自宅保管をしていました。使用感もなく大変綺麗な状態のお品です。財布本体、専用箱、専用袋、各種緩衝材、説明タグの出品です。【サイズ】横約19cm 縦約10.5cm 幅約3cm【素材】表側：クロコダイル 内側：牛革(本革)、生地【原産国】ベトナム(縫製)【内側収納】紙幣入れ×4 小銭入れ×1 カードホルダー×8 ワイドポケット×2【外側収納】アウトポケット×1【開閉】ラウンドファスナー式#クロコダイル#本革#牛革#高級#長財布#ヘンローン#金運Y2A194