LOUIS VUITTON ポルトフォイユ ブラザ LVサークル M67910

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商品詳細
ルイヴィトン メンズ 長財布イニシャルの刻印があります。ブランドルイ・ヴィトンLOUISVUITTON型番M67910色ノワール素材エピ・レザーサイズW9.5cm×H19cm仕様札入れ1・小銭入れ1・ポケット4・カード入れ16・小ポケット1シリアル RA2139
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