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†8/26まで†ジェームスパース　キャップ
商品番号 G63560967543
商品名

†8/26まで†ジェームスパース　キャップ
ブランド名 ジェームスパース
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジェームスパース　キャップの出品となります。カラー　　チャコールグレイ（黒が薄くなったような色）写りのせいで黒く見えますがもう少し明るめです。アメリカに行った時にLＡのジェームスパースで購入しました。１度しか被っていないので新品とほとんど変わりません。この機会にどうぞ。m(__)m
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