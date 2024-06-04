†8/26まで†ジェームスパース　キャップ

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商品詳細
ジェームスパース キャップの出品となります。カラー チャコールグレイ（黒が薄くなったような色）写りのせいで黒く見えますがもう少し明るめです。アメリカに行った時にLＡのジェームスパースで購入しました。１度しか被っていないので新品とほとんど変わりません。この機会にどうぞ。m(__)m
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