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King\u0026Princeの髙橋海人君、神宮寺勇太君、岸優太君のを出品します。ずっと出さずに閉まったままにしてました。まとめて購入で値引きします。取り置き可能(1週間まで)出品するので袋から出しました。素人保管の為神経質な方は御遠慮下さい。多少、傷と汚れはあります。#King\u0026Prince#髙橋海人#神宮寺勇太#岸優太#キーホールダー