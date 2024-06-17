クロコダイル 長財布 ブラック レディース メンズ 本物 ワニ革 Ba420 ...

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クロコダイルは、生き物です。生前についた傷や、模様が異なる製品となります。こちらで、他の色や模様のクロコダイル製品を販売しております！→#Y値下げ交渉○・新品ワニ革（シャムワニ）・即購入歓迎・匿名発送、24時間以内発送タイ産のクロコダイル（シャムワニ）を繋ぎなしの一点物で仕上げました。職人が丁寧に作り上げたハンドメイド製品でごさいます。こちらの、黒の財布は。ゴールドファスナーにこだわり外側のチャック部分と内側の小銭入れのチャック部分にYKKを使っています。財布は牛や羊などの革を使った財布がございます。その中でもクロコダイルの革は希少性が高く。数々のブランド物の革に使用されており。独特な模様と高級感があり愛されています生前についた傷や個性的な模様はこの世に二つとございません。傷や個性的な模様は生きていた証にもなりますので、お写真によく目を通してご確認ください。女性の方や男性の方が使っても違和感がなくお使いいただけることでしょう。☆購入前にワニ革は、生き物です。生前についた傷や模様は個体によって変わります。当ショップは同じ色の財布を多数出品しておりますので、納得いく模様をお探しの方は当ショップまでアクセス下さい。また、お写真の追加を受け付けております、気軽にコメント欄までお申し出ください。商品説明商品）クロコダイル長財布色）黒色サイズ）横20cm×縦10.5cm×厚さ2.5cm素材）マット加工本体・クロコダイル。シャムワニ内装・ゴートレザー（一部ナイロン）ファスナーYKK収納）カードポケット×8札入れ×2フリーポケット×3小銭入れ×1付属品）財布専用箱乾燥剤最後まで読んでいただきありがとうございます。その他質問などありましたら、気軽にコメント欄までお声かけください！