Love ear art ラブイヤーアート　Tシャツ　キムタク

LoveearartラブイヤーアートのTシャツになります。●カラー:ブラック●サイズ：タグ表記Ｍサイズ●状態：2～3回着用しました。状態は中古になる為、キズや汚れありにしています。写真でご確認下さい。#チャレンジャー #challenger#木村拓哉 #長瀬智也



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