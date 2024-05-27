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Love ear art ラブイヤーアート　Tシャツ　キムタク
商品番号 S65437545381
商品名

Love ear art ラブイヤーアート　Tシャツ　キムタク
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 4,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LoveearartラブイヤーアートのTシャツになります。●カラー:ブラック●サイズ：タグ表記Ｍサイズ●状態：2～3回着用しました。状態は中古になる為、キズや汚れありにしています。写真でご確認下さい。#チャレンジャー　#challenger#木村拓哉　#長瀬智也
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