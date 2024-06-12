A.P.Cのキャスケット帽子日本製デニム*パネル6枚.*ステッチ入りシームとバイザー.*調節可能なタブ.*両サイドに刺繍のアイレット2つ.*内側をグログランバンドで補強したヘッドバンドとシーム.*前にコントラストを付けたA.P.C.ロゴの刺繍.*ボンデッド加工の裏地付.表側綿98%.ポリウレタン2%.裏側綿60%.ポリエステル40%.ブルガリア製.サイズ58サイズ調整もできるので大体の方が被れると思います！インディゴカラー6月頃に購入して2回程使ってずっと使ってないので出品します。即購入⭕️これからの夏にピッタリです！！！その他質問等ありましたらコメントください！A.P.Cデニムキャップアーペーセーデニムキャップベースボールキャップ



Charlie キャスケット



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A.P.C / Charlie キャスケット (ギターロゴ・Indigo)



Charlie キャスケット【A.P.C.】



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