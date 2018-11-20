ルイヴィトン M0003 サンチュール リヴェリソ ベルト モノグラム柄

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商品詳細
ルイヴィトンM0003サンチュールリヴェリソベルトモノグラム柄ホワイト[サイズ85/34]ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン商品名サンチュール商品番号m0003カラーホワイト×ネイビーサイズ全長(バックル除く) 102cm 幅 4cmウエスト 約80~90cm(簡易計測の為目安としてご利用下さい。) 素材レザー付属品保存袋ランクABランク・【やや傷や汚れあり】コメント【バックル：小傷(写真参照) ベルト：薄スレ・薄汚れ・ベルト穴伸び】管理番号1022-a8122u※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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