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ルイヴィトン M0003 サンチュール リヴェリソ ベルト モノグラム柄
商品番号 P94559128642
商品名

ルイヴィトン M0003 サンチュール リヴェリソ ベルト モノグラム柄
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 21,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンM0003サンチュールリヴェリソベルトモノグラム柄ホワイト[サイズ85/34]ブランドLOUISVUITTONルイヴィトン商品名サンチュール商品番号m0003カラーホワイト×ネイビーサイズ全長(バックル除く)　102cm　幅　4cmウエスト　約80~90cm(簡易計測の為目安としてご利用下さい。)　　素材レザー付属品保存袋ランクABランク・【やや傷や汚れあり】コメント【バックル：小傷(写真参照)　ベルト：薄スレ・薄汚れ・ベルト穴伸び】管理番号1022-a8122u※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
http://narcologia.ru/goods/shuttle757225.html
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