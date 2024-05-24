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NEW ERA ロサンゼルス・エンゼルス 7 5/8 大谷 オールスター
商品番号 H88097923464
商品名

NEW ERA ロサンゼルス・エンゼルス 7 5/8 大谷 オールスター
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 7,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【チーム】LosAngelesAngelsロサンゼルス・エンゼルス【サイドパッチ】大谷翔平【サイズ】75/8（60.6cm）【説明】大谷翔平選手が所属していた日本ハムファイターズのチームカラーと現在所属しているロサンゼルス・エンゼルスをミックスしたモデルとなっております。サイドパッチも大谷選手仕様となっており、かなりレアなモデルだと思います。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムロサンゼルス・エンゼルス大谷翔平WBCオールスターキャップ#ジャングルジム出品一覧チーム別_エンゼルス#ジャングルジム出品一覧サイズ別_758
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